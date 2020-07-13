В августе Росстат исследует состояние здоровья населения Мурманской области

МУРМАНСК, 13 июля. /ТАСС/. Росстат начнет выборочное статистическое наблюдение за состоянием здоровья жителей в Мурманской области 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области.

"В 2020 году в стране в наблюдении примут участие 60 тысяч домохозяйств, в Мурманской области - 486 домохозяйств. Опрос населения пройдет с использованием планшетных компьютеров, данные в вопросники будут заполняться со слов респондентов без предъявления каких-либо документов. Сведения о детях до 15 лет подадут родители или опекуны ребенка. При себе каждый интервьюер будет иметь специальное удостоверение, действительное при наличии паспорта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что опрос будет проводиться с 3 августа по 1 сентября 2020 года с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Данные, полученные от населения, будут носить конфиденциальный характер и послужат для формирования официальной статистической информации.

По данным Росстата, аналогичное статистическое наблюдение проводилось в России в 2019 году, по его итогам ожидаемая продолжительность здоровой жизни россиян составила 60,3 года. Самая высокая ожидаемая продолжительность здоровой жизни - в Республике Ингушетия - 67,2 года, самая низкая - у населения Чукотки - 49,1 года.

Для жителей Мурманской области показатель продолжительности жизни по данным исследований 2019 года составил 59,4 года. В России 12% граждан в возрасте 15 лет и старше придерживались здорового образа жизни, среди жителей Мурманской области таких 10,3%.

Результаты исследования предназначены для мониторинга достижения показателей, обозначенных в указах президента РФ, и реализации федеральных проектов "Старшее поколение" и "Укрепление общественного здоровья" национального проекта "Демография", а также для использования при разработке мер демографической и социальной политики и количественного измерения их эффективности.