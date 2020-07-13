Крым предложит включить в новый туристический нацпроект поддержку яхт-клубов и круизов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Власти Крыма предложат включить в создающийся национальный проект в сфере туризма развитие яхт-клубов, новые круизы типа река-море, поддержку малой авиации и экотуризма, сообщил ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее в понедельник на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам предложил включить туризм в перечень нацпроектов. Он подчеркнул, что 60% населения не путешествуют за пределы своих регионов.

"Было бы хорошо связать Крым круизными теплоходами типа река-море с материковой частью Российской Федерации, чтобы корабли могли заходить к нам. Все это будем предлагать, однозначно, в национальный проект "Развитие внутреннего туризма". Также, вопросы, связанные с развитием малой авиации, аграрный туризм и зеленый экологический туризм, что применимо для любой точки Российской Федерации", - сказал Черняк.

Он отметил, что также предложит включить в нацпроект программы берегоукрепления. "Берегоукрепление - это проблема не только Крыма, но и Краснодара, Санкт-Петербурга, Калининграда. Берегоукрепительные работы нужны везде, где есть речные круизные маршруты", - отметил Черняк.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году там побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика, по разным оценкам, уже потеряла от 1 до 2 млн туристов из-за пандемии коронавируса. В Минтуризма Крыма ранее сообщили, что в июле регион рассчитывает принять около 1,5 млн туристов.