Синоптики рассказали, когда похолодание сменит жару в ПФО

ТАСС, 13 июля. Высокие температурные значения - выше 30 градусов - в регионах Приволжского федерального региона будут фиксироваться на протяжении всей рабочей недели. Холодный атмосферный фронт достигнет западных территорий округа - Нижегородской, Ульяновской, Пензенской областей и Мордовии - только к пятнице, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В середине недели характер погоды будет обусловлен циклоном, который подойдет в среду к центру европейской части России, а начиная с середины недели, полностью будет оказывать влияние на погоду в Поволжье <…> Везде пока жарко. Похолодание во всем федеральном округе, включая Предуралье, произойдет только в субботу", - сказал он.

В Нижнем Новгороде в понедельник пройдут кратковременные дожди при температуре около 25 градусов, но уже во вторник вернется жара - 32-33 градуса. Только начиная со среды, температура понизится сначала до 24-26 градусов, а в четверг - до 20-22, в пятницу будет 21-23, к выходным температура установится в пределах 22-24 градусов, отметил Синенков. В Казани ниже 30 градусов ожидается только в пятницу и выходные, когда будет в пределах 26-28 градусов. В Пензе небольшое похолодание до 25-27 произойдет, по данным "Фобос", только к выходным дням.

В конце прошлой и начале этой недели наиболее высокие температуры зафиксированы в южных регионах ПФО - Башкирии, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях. Так, по данным ГУ МЧС по Самарской области, в регионе 13 июля объявлен оранжевый уровень опасности. Причиной стала сильная жара: днем по югу области ожидается плюс 41 градус. Аналогичная ситуация складывается и в Саратовской области, прогнозируются и грозы.

В Оренбургской области штормовое предупреждение, связанное с аномальной жарой, действует до 15 июля включительно. С 11 по 15 июля местами по Оренбургской области ожидается жаркая погода со среднесуточными температурами выше климатической нормы на девять градусов и более, сообщается на сайте Приволжского УГМС. При этом с 14 по 16 июля в южных районах региона ожидают сильную жару - 40-42 градуса. В Пермском крае и Удмуртии максимальная температура в 35-37 градусов будет наблюдаться в середине недели, к воскресенью похолодает до 26 градусов.

"В Уфе похолодает только на следующей неделе и только до 26-28 градусов, то есть жаркая погода сохранится. Практически всю текущую неделю в Башкирии будет 34-35, а то и 37 градусов. И без каких бы то ни было осадков", - уточнил Синенков.

Температурные рекорды

Синоптики характеризуют установившуюся в регионах ПФО погоду как аномально жаркую. Синенков объяснил, что это означает лишь некоторое отклонение от нормы. "Аномально жарко - это значит выше средних многолетних значений за месяц, но погода в одни и те же даты в разные года не может повторятся", - пояснил он.

По его словам, холодный воздух, двигающийся из центра европейской части России, достигнет регионов Среднего Поволжья и Предуралья только через несколько дней, поэтому успеет прогреться. "Поэтому похолодание будет не таким заметным", - сказал эксперт.

Работа пляжей

Жители большинства регионов ПФО ищут прохлады у водоемов, но далеко не на всех пляжах разрешен отдых. Основная причина - связанные с пандемией коронавируса ограничения и запреты. При этом купание в запрещенных для этого местах нередко становится причиной гибели взрослых и детей. Так в Нижегородской области с установлением жаркой погоды число случаев гибели людей на воде увеличилось в семь раз: с начала лета на водоемах погибли более 30 человек.

Как сообщил 11 июля в ходе совещания министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана - начальник ГУ МЧС России по республике Рафис Хабибуллин, официально пляжи в регионе не открыты. "С наступлением жаркого периода лета, когда температура воздуха перевалила за 30-градусную отметку, наиболее проблемной стала ситуация, связанная с гибелью людей на воде. Несмотря на введенные ограничения и запреты по коронавирусу, граждане устремились на водоемы республики", - цитирует Хабибуллина пресс-служба президента Татарстана.

В Оренбургской области официальное разрешение на работу получили 14 пляжей, но среди них нет ни одного, расположенного в Оренбурге. С начала летнего сезона городские власти провели 44 рейда по местам массового отдыха на берегах водоемов, чиновники проверяют наличие табличек "Купание запрещено", ведут разъяснительную работу, раздают памятки о соблюдении профилактических мер по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией во время отдыха на пляже.

В Кирове, где вторую неделю также держится жара, люди массово загорают на берегу Вятки, окрестных водоемов и прудов. На городском пляже купаться официально разрешено.