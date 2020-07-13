В Тульской области возобновляют работу организации общепита и допобразования

ТУЛА, 13 июля. /ТАСС/. Кафе, рестораны, а также учреждения дополнительного образования Тульской области возобновляют с понедельника работу, которая была ограничена ранее из-за пандемии коронавируса. Соответствующие изменения в указ о мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности, внес губернатор Алексей Дюмин, сообщила пресс-служба облправительства.

"Возобновляется работа организаций общественного питания, за исключением оказания ими услуг по предоставлению кальянов для курения, проведения массовых или развлекательных мероприятий. Под запретом останется работа зон фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах.<...> Разрешена работа организаций дополнительного образования", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, с 15 июля возобновляется деятельность полустационарных отделений для несовершеннолетних и кабинетов ранней помощи в учреждениях социального обслуживания. При этом до 27 июля продлевается действия части ограничений, так, в регионе по-прежнему под запретом остаются проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса введен в Тульской области с 16 марта. Регион находится на втором этапе снятия ограничений. Ранее была разрешена работа торговых объектов, независимо от их площади, библиотек, музеев, спортивных учреждений, гостиниц, отменен режим обязательной самоизоляции для граждан 65 лет и старше. В месте с тем с 30 апреля жители должны использовать средства индивидуально защиты при посещении магазинов, в транспорте, до 31 августа отменен заезд детей в школьные и загородные оздоровительные лагеря, кроме учреждений работающих по типу "мать и дитя".

По данным оперативного штаба региона на 13 июля, в Тульской области зарегистрировано 7 568 случаев заражения коронавирусом, в том числе 68 - за последние сутки. С начала пандемии 6 185 человек выздоровели, 156 - умерли.