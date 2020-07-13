Около 2,5 тыс. детей посетят "Орленок" во вторую летнюю смену

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Орленок" примет около 2,5 тыс. детей во вторую летнюю смену, которая начнется 17 июля. Об этом в понедельник сообщил в ходе пресс-конференции, прошедшей в ТАСС "Орленок 6.0 - точка отсчета", директор центра Александр Джеус.

Накануне пресс-служба центра сообщала, что "Орленок" начнет принимать детей не только из Краснодарского края и Республики Адыгея, но и из Москвы, Московской, Ростовской областей и Ставропольского края с 17 июля.

"Это порядка 2,5 тыс. детей, 70% загрузка. Дети из Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону, Ставрополья, Краснодарского края, Адыгеи и регионов Заполярья: это порядка восьми регионов - Ямало-Ненецкий, север Красноярского края, все, что за полярным кругом", - сказал Джеус.

Он уточнил, что руководство лагеря тщательно проверяет детей перед въездом. Помимо эпидемиологического контроля непосредственно при заселении, сотрудники отслеживают в момент подачи заявок, из каких именно муниципалитетов приезжают дети, проверяют наличие вспышек коронавируса в этих районах и городах. Также он добавил, что в ходе первой смены, которая началась 1 июля и состояла только из детей из Краснодарского края и Адыгеи, лагерь посетило чуть более 1,7 тыс. участников, смена прошла без происшествий.

О центре

Орленок - всероссийский детский центр, в составе которого на сегодняшний день функционирует десять детских лагерей - летние: "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Олимпийская деревня", "Солнышко" и "Юнармеец"; круглогодичные - "Солнечный", "Звездный", "Стремительный", "Штормовой". История центра началась 27 марта 1959 года, когда постановлением Совета Министров РСФСР было начато строительство Всероссийского пионерского лагеря "Орленок" вблизи города Туапсе.

Из-за пандемии коронавируса с середины марта детские лагеря в России не принимали детей. С 1 июля при соблюдении требований Роспотребнадзора возобновили прием детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию. Отдыхать в них до сих пор могли только жители региона.