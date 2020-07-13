Площадь перед железнодорожным вокзалом в Архангельске реконструируют к октябрю

АРХАНГЕЛЬСК, 13 июля. /ТАСС/. Работы по благоустройству площади перед железнодорожным вокзалом в Архангельске завершатся к октябрю 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Архангельской области.

Договоренности о реализации совместных инвестиционных проектов, включающих реконструкцию железнодорожного вокзала в Архангельске с созданием на его базе транспортно-пересадочного узла, достигнуты в рамках рабочей встречи в начале июля врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского и генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова.

"До 1 октября здесь [на привокзальной площади] будет выполнено мощение, монтаж современной системы освещения, установлены малые архитектурные формы и декоративное ограждение", - говорится в сообщении. Для того чтобы провести работы по благоустройству, необходимо убрать находящиеся на площади вдоль проспекта Дзержинского торговые точки. Проработать вопрос с их владельцами Цыбульский поручил главе Архангельска Игорю Годзишу.

"Предприниматели и люди, которые на них работают, ни в коем случае не должны пострадать, мы не можем допустить, чтобы они лишились работы. Необходимо либо предложить для торговли другие места, либо, если предприниматели заинтересованы остаться на площади, рассмотреть возможность для их возвращения на эту территорию после благоустройства, но при условии, что они впишутся в общую дизайнерскую концепцию территории", - приводит пресс-служба слова врио.

Реконструкция непосредственно здания вокзала начнется в 2021 году. Будут проведены фасадные работы, ремонт зала ожидания для пассажиров, входных групп и санитарных узлов, устройство специализированных зон отдыха, касс и комнат длительного отдыха.

В 2020 году РЖД планирует вложить в развитие железнодорожной инфраструктуры Архангельской области около 4,2 млрд рублей. В результате ремонтных работ на базе вокзального комплекса Архангельска создадут транспортно-пересадочный узел. Все это время вокзал будет работать - здание останется открытым для пассажиров, но с некоторыми ограничениями.