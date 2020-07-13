Власти Забайкалья добились снижения коммунальных тарифов в муниципалитетах

ЧИТА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края добилось снижения коммунальных тарифов в муниципалитетах региона. К примеру, стоимость водоснабжения более чем в 70 селах снизилась на 8%, сообщила пресс-служба краевого кабмина в понедельник.

"На территории Забайкальского края в 2020 году сложилась беспрецедентная ситуация в области тарифообразования: тарифы на коммунальные услуги не только не повысились в ряде муниципальных образований, но и снизились с начала года. Такого эффекта удалось достичь благодаря проведению детального анализа особенностей технологического процесса, позволившего снизить затратную часть", - говорится в сообщении.

Снижение тарифов на услуги теплоснабжения в среднем по Забайкальскому краю составило около 2% в более чем 60 муниципальных образованиях, на водоснабжение - на 8% в 70 сельских поселениях, на водоотведение - на 6% в более чем в 20 селах. "К примеру, жители села Зуткулей Дульдургинского района в конце 2019 года платили за один кубический метр воды 66,07 рублей, а с 1 января 2020 года стали покупать воду за 33,5 рублей", - отметила руководитель региональной службы по тарифам и ценообразованию Елена Морозова.

В пресс-службе отметили, что тарифное регулирование является одним из приоритетных направлений работы правительства края.