Кабмин Словакии одобрил законопроект о штрафах в €5 тыс. за нарушение самоизоляции

ПРАГА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Словакии одобрило в понедельник законопроект, согласно которому нарушителям режима самоизоляции в период пандемии коронавирусной инфекции грозит штраф в размере €5 тыс. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

Теперь законопроект направляется в парламент, в котором правительство опирается на поддержку большинства из 150 депутатов. Власти страны не сомневаются, что документ будет утвержден высшим законодательным органом республики.

Указанный штраф, согласно предложению правительства, должны выплачивать нарушители режима обязательной двухнедельной самоизоляции, возвращающиеся в Словакию из государств, в которых существует повышенная угроза заражения коронавирусом. К таким в Братиславе относят, в частности, Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан и другие страны СНГ.

Словацкие власти в последние дни выражают повышенную обеспокоенность в связи с возможностью второй волны пандемии. Некоторые госучреждения страны восстановили масочный режим, чтобы обезопасить от инфекции сотрудников и посетителей. Он действует в том числе в мэрии Братиславы.