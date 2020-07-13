В Калининградской области в детских садах открылись все группы

КАЛИНИНГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Детские сады в Калининградской области с понедельника открыли все группы, но из-за ограничений по коронавирусу, они работают с загрузкой не более 50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

"С понедельника все детские сады, за исключением находящихся на ремонте, приступили к работе. Открыты все группы, максимальная наполняемость в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора - не более 50%", - сказали в пресс-службе.

До настоящего времени были открыты 744 дежурные группы в 185 детских садах, их посещали около 9,5 тыс. детей - 20% от всех дошкольников. С понедельника открылся 251 детский сад на 26 тыс. детей, в каждой группе могут находиться не более 15 ребят, уточнили в пресс-службе.

Всего в области, с учетом 25 учреждений, находящихся на ремонте, 276 детских садов на 52 тыс. детей.

По данным областного оперативного штаба, на 13 июля в регионе выявлено 2 627 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 12 за прошедшие сутки. Вылечились 1 809 пациентов, умерли 43 человека. Остаются под медицинским наблюдением 283 человека, в том числе 17 в условиях обсерватора.