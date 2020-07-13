В Мурманской области на получение субсидии претендуют восемь инвестпроектов

МУРМАНСК, 13 июля. /ТАСС/. Восемь инвестпроектов, планируемых к реализации в Мурманской области, претендуют на получение государственной субсидии для создания объектов энергетической и дорожной инфраструктуры на территории региона. Об этом сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова на оперативном совещании в правительстве области.

"Из наших (Мурманской области - прим. ТАСС) компаний это восемь инвестиционных проектов направили свои заявки, и активно им помогал в подготовке заявок наш Департамент корпорации развития Мурманской области на общую сумму 118 млрд рублей и ориентировочно из всей этой суммы 23 млрд требуется на создание объектов инфраструктуры", - сказала Кузнецова.

Она пояснила, что по условиям господдержки субсидия на строительство и создание необходимых объектов инфраструктуры по инвестиционному проекту выделяется в объеме не более 20% от общего объема инвестиций в проект. "По условиям проект должен составлять не менее 300 млн рублей, определенные требования есть к новым рабочим местам, обязательно компания должна быть зарегистрирована на территории Арктической зоны", - добавила замгубернатора.

По информации правительства региона, от Мурманской области допущены к участию проекты по строительству нового подземного рудника по отработке запасов месторождений плато Расвумчорр АО "Апатит", завода по выращиванию смолта лосося и малька форели, морского терминала навалочных грузов, освоению месторождения металлов платиновой группы Федорова Тундра, проект "Витино: морской порт и нефтебаза". Кроме того, в списке проекты по расширению производственной площадки для проекта "Арктик СПГ-2", созданию морехозяйственного комплекса "Полярный" на базе 10 СРЗ и организации производства по глубокой переработке шкур северного оленя.