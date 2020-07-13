В Петербург доставили более 100 человек, прибывших в Москву вывозным рейсом из Нью-Йорка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" доставила из Москвы в Санкт-Петербург 108 пассажиров, доставленных в столицу вывозным рейсом из Нью-Йорка. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе аэропорта Пулково.

"13 июля в 16:20 мск самолет авиакомпании "Аэрофлот" со 108 пассажирами на борту прибыл в Пулково", - сказала собеседница агентства.

Среди прибывших - 86 петербуржцев и 13 жителей Ленинградской области, сообщали в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

У всех прибывших возьмут анализы на наличие коронавируса, после чего они получат предписание о прохождении обязательной самоизоляции в течение 14 дней на дому. Тех, кто не может пройти самоизоляцию дома, отправят в пансионат-обсерватор в Курортном районе города.

Вывоз петербуржцев и жителей ближайших регионов, прилетевших вывозными рейсами в Москву, проводится регулярно авиационными и автобусными рейсами.