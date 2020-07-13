В Шанхае завершили первую фазу испытаний нового препарата против COVID-19

ШАНХАЙ, 13 июля. /ТАСС/. Первая фаза клинических испытаний нового китайского препарата против COVID-19 успешно завершилась в Шанхае. Новое лекарство, как сообщил в понедельник местный информационный ресурс " Пэнпай ", получило обозначение JS016.

Это совместная разработка компании Shanghai Junshi Biosciences и Института микробиологии при Китайской академии наук. Клинические испытания, одобренные Государственным управлением по контролю за медикаментами КНР, начались в больнице Хуашань 7 июня.

Первая фаза испытаний на здоровых людях показала высокую безопасность и хорошую переносимость препарата. Каких-либо побочных эффектов, связанных с дозами, выявлено не было. На следующем этапе испытания должны быть проведены уже на инфицированных новым коронавируса людях.

Разработчики препарата полагают, что он обеспечит эффективное противодействие коронавирусной инфекции людям, входящим в так называемую группу риска, включая пожилых людей и медицинских работников.

Нейтрализующие антитела в организме человека вырабатываются лимфоцитами B-клеток, которые при попадании вируса в организм начинают бороться с ним. Таким образом запускается механизм защиты иммунной системы. Нейтрализующие COVID-19 антитела JS016 были получены из крови выздоровевших пациентов.

Предыдущие испытания препарата на обезьянах показали, что JS016 эффективен в предотвращении проникновения нового коронавируса в клетки. Утверждается также, что лекарство помогает уменьшить поражение легких у инфицированных людей.