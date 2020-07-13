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Штраф для прибывающих на Кипр без иммиграционной карты составит €300

Альтернативой штрафу будет только отправка пассажира в обратный путь

НИКОСИЯ, 13 июля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Размер штрафа для тех авиапассажиров, которые будут прилетать на Кипр без заполненной онлайн иммиграционной карты CyprusFlightPass, составляет отныне €300. Об этом сообщило в понедельник Министерство транспорта, коммуникаций и общественных работ, которое дало понять, что альтернативой штрафу является только отправка пассажира в обратный путь.

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"Им придется либо заплатить штраф в €300 евро, либо получить отказ во въезде в Республику Кипр и вернуться в ту страну, откуда они прибыли", - предупредило министерство, сообщив, что данное решение вступило в силу с понедельника.

Примечательно, что в первоначальном варианте заявления Минтранса сумма составляла €150, но вскоре информация была скорректирована в сторону двукратного увеличения размеров выплаты.

Об иммиграционной карте

Иммиграционная карта CyprusFlightPass должна содержать информацию о стране проживания, возможных транзитных странах на маршруте следования на Кипр, а также о том, покидали ли вы территорию своей страны в течение двух недель перед вылетом на Кипр.

Власти острова разделили все государства на три категории в зависимости от эпидемиологической ситуации. Гражданам стран категории A разрешается прилетать на Кипр без сертификата об отсутствии у них нового коронавируса, гражданам стран категории B надлежит иметь такой сертификат на руках либо пройти диагностический тест прямо в аэропорту, а граждан всех остальных стран относят к категории C и на остров не пускают (за исключением дипломатов, аккредитованных на острове журналистов, сотрудников загранучреждений и международных организаций, лиц, участвующих в программах оказания медицинской помощи, а также тех, кто прибыл по приглашению кипрского правительства - прим. ТАСС).

Пассажирам из стран группы А, у которых на руках не будет карты CyprusFlightPass, придется, помимо штрафа в €300, дополнительно платить €60 за прохождение теста на коронавирус в аэропорту их прилета на Кипр. Тем самым их статус фактически будет понижен до пассажиров стран категории B.

В заявлении отмечается, что, несмотря на то, все пассажиры обязаны заполнять карту CyprusFlightPass онлайн, некоторые туристы делают это вручную или не заполняют ее вовсе, что в равной степени недопустимо. Предоставление же заведомо неверной информации в данной карте чревато обвинением в даче ложных показаний.

Поводом для жестких мер стала история с авиапассажиром, который соврал кипрским властям, что прибыл на остров из страны категории А, хотя изначальной точкой его маршрута было государство категории C. Позднее тест в частной лаборатории выявил у пассажира наличие коронавируса. Кипрская полиция ведет расследование на предмет предъявления нарушителю обвинений по уголовным статьям.

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