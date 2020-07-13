В Мосэнерго объяснили гул на западе Москвы плановой проверкой на ТЭЦ-25

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Кратковременный сильный шум, который услышали днем в понедельник жители ЗАО и ЮЗАО, был вызван плановой технической проверкой клапанов на ТЭЦ-25, расположенной на ул. Генерала Дорохова. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ПАО "Мосэнерго".

Ранее в Telegram-каналах и социальных сетях распространились видеозаписи очевидцев, сообщавших о громком низком гуле, который был хорошо слышен в ЗАО и ЮЗАО и продолжался, по словам пользователей, около 15 минут.

"13 июля на ТЭЦ-25 проходило плановое опробование предохранительных клапанов на паропроводе энергоблока №7. Именно с этим был связан кратковременный шум в районе расположения ТЭЦ", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что станция работает в обычном режиме.