Более 40 центров "Точка роста" откроются в Дагестане в новом учебном году

МАХАЧКАЛА, 13 июля. /ТАСС/. Более 40 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются в Дагестане в новом учебном году в рамках нацпроекта "Образование". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"В Дагестане продолжается реализация федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", в рамках которого в сельских школах республики создаются центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". В 2019 году проект охватил 168 общеобразовательных организаций в сельской местности, в этом году центры откроются в 42 школах", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что министерство просвещения РФ организовало дистанционное повышение квалификации для педагогов, которые будут работать в центрах. Так, онлайн-курс "Гибкие компетенции проектной деятельности" прошли свыше 200 сельских учителей. "Сейчас педагоги проходят второй этап обучения по программе "Основы технологии формирования гибких компетенций при обучении проектной деятельности". А в августе их ждут очные сессии по хард-компетенциям, где участники смогут на практике повысить свои профессиональные навыки", - рассказали в региональном министерстве.

Дополнительно в субъектах на базе детских технопарков "Кванториум", как и в прошлом году, пройдут очные сессии, направленные на приобретение hard skills - навыков работы с высокотехнологичным оборудованием, которым оснащаются "Точки роста". "Каждый центр оснащается современным учебным комплексом на 1,6 млн рублей, куда входят интерактивное оборудование, мобильный класс, 3D-принтер, шлем виртуальной реальности, квадрокоптер, фотоаппарат, видеокамера, тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации, набор имитаторов травм и поражений", - рассказали в пресс-службе.

Центры будут состоять из нескольких функциональных зон - это учебные кабинеты и проектный зал, оформленный по принципу коворкинга и включающий шахматную гостиную и медиатеку. "В первой половине дня в этих центрах школьники изучают предметы "Технология", "Информатика", "ОБЖ" на новом учебном оборудовании. А после уроков дети могут посещать занятия цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также учиться играть в шахматы, вести медиапроекты. Учеников учат работать в команде, готовят к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах и слётах", - приводит пресс-служба слова вице-премьера - министра образования и науки Дагестана Уммупазиль Омаровой.

Центры "Точка роста" создаются в российских сельских школах с целью обновления материально-технической базы, повышения профессионального уровня педагогов, предоставления обучающимся дополнительных возможностей по самореализации, профориентации и развитию современных технологических и гуманитарных учебных навыков, а также популяризации среди школьников и их родителей востребованных инженерных и технических специальностей, обновления содержания и методов обучения по предметным областям "Технология", "Информатика" и "Основы безопасности жизнедеятельности".

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 год. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.