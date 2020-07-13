Дагестан получит 5,9 млн рублей из федерального бюджета на оснащение детских поликлиник

МАХАЧКАЛА, 13 июля. /ТАСС/. Республика Дагестан получит субсидию в сумме 5,9 млн рублей из федерального бюджета на оснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медучреждений, оказывающих первичную помощь, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Утвердить <…> распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам РФ на 2020 год на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь <…> Республика Дагестан - 5 908,9 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В конце июня президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам отметил необходимость повышения качества и доступности медицинской помощи, прежде всего в рамках программ модернизации первичного звена здравоохранения. По словам главы государства, на реализацию этих программ в общей сложности предусмотрено более 500 млрд рублей.

В прошлом году более 30 детских поликлиник в городах и районах Дагестана получили новую медицинскую технику в общей сложности на 297 млн рублей. Как сообщали в пресс-службе министерства здравоохранения республики, средства были выделены в рамках реализации в республике федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" нацпроекта "Здравоохранение".