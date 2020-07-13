В Думу внесли законопроект о расширении круга лиц, имеющих право на звание "ветеран труда"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Группа парламентариев во главе с вице-спикерами Госдумы и Совфеда Алексеем Гордеевым и Галиной Кареловой внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, расширяющий перечень лиц, которые могут претендовать на получение звания "ветеран труда". Текст документа в понедельник размещен в думской электронной базе данных.

"Законопроектом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на получение звания "ветеран труда" и мер поддержки, действующих на территории всей РФ, предоставив такое право лицам, продолжительно и добросовестно трудившимся в экстремальных природно-климатических условиях, и имеющих трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин", - говорится в пояснительной записке к инициативе.

Парламентарии ссылаются на риски, связанные с проживанием и трудовой деятельностью в "суровых природно-климатических условиях". "На Крайнем Севере и приравненных к нему местностях организм человека испытывает воздействие многих факторов, среди них природные, экологические факторы, такие как долговременные низкие температуры воздуха, контрастная динамика продолжительности светового дня, напряженный аэродинамический режим с резкими перепадами барометрического давления. Названные условия создают острую необходимость в повышенной охране здоровья и труда граждан", - утверждают авторы законопроекта.

Согласно действующему законодательству, ветеранами труда считаются лица, имеющие ордена, медали, почетные звания РФ и СССР, грамоты и благодарности президента, а также ведомственные знаки отличия за трудовые или служебные заслуги (в том числе - за работу не менее 15 лет в определенной отрасли) при условии, что стаж составляет не менее 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины).

На федеральном уровне ветеранам труда предоставляются следующие меры соцподдержки: пенсионное обеспечение, выплата пособий, ежемесячные денежные выплаты, предоставление жилых помещений, компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, а также оказание медицинской и протезно-ортопедической помощи. Дополнительные льготы могут устанавливаться законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.