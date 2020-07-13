В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 37. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 37 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 4 205 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Согласно статистике, данное число умерших за сутки - наибольшее за период с 1 июля, когда умерли 39 человек. На 13 июля в Москве зафиксировано более 230 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечились почти 165 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились около 12,9 млн человек, примерно 569 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 733 699 случаев заражения, 11 439 пациентов умерли, выздоровел 504 021 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.