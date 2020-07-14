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Пандемия коронавируса нового типа

На Камчатке открылись торговые центры и летние веранды

Также с 14 июля туристам разрешили не проходить обязательную самоизоляцию по прибытию в регион, если они добровольно сделают тест на коронавирус в аэропорту

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июля. /ТАСС/. Торговые центры, летние кафе и террасы открылись на Камчатке спустя три месяца после начала введения ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса. Также частично возобновлено оказание плановой медпомощи, а туристам разрешено не проходить обязательную самоизоляцию при условии добровольного экспресс-тестирования на коронавирус в аэропорту, сообщили ТАСС в правительстве региона.

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"Камчатка переходит ко второму этапу снятия ограничений, и с 14 июля по поручению врио главы региона Владимира Солодова начнут действовать определенные послабления для того, чтобы камчатцы продолжили возвращаться к привычному ритму жизни. Так, в аэропорту заработала мобильная лаборатория, чтобы прибывающие пассажиры без местной регистрации смогли оперативно пройти тестирование на коронавирус и не проходить самоизоляцию, открываются торговые центры и летние кафе", - уточнил собеседник агентства.

В настоящий момент на Камчатке 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 29 пациентов умерли, 1 331 человек выздоровел.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
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