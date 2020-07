Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге

Судья Хэл Гринвалд внес корректировку в постановление о временном запрете на выход в свет книги "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man). В новой редакции постановления племяннице президента США, а также ее представителям воспрещается "публиковать, печатать или распространять" это произведение или отрывки из него. Формулировка "предоставлять описание или воспоминания любому другому человеку" исключена из текста постановления.

Судья уточнил, что издательство Simon and Schuster уже напечатало и отправило заказчикам более 600 тыс. экземпляров этой книги. Гринвалд считает, что при данных обстоятельствах отзыв всех экземпляров из книжных магазинов, библиотек и цифровых накопителей "представляется невыполнимой задачей". Упомянутый выше запрет не распространяется на издательский дом.

Несколько американских СМИ, в распоряжении которых оказались экземпляры этой книги, на прошлой неделе изложили ее содержание. Мэри Трамп, являющаяся клиническим психологом по образованию, характеризует Дональда Трампа как самовлюбленного человека, поступки которого часто необъяснимы. По ее мнению, одним из факторов, сформировавших мировоззрение Трампа в детские годы, было стремление избежать неодобрения со стороны отца Фредерика Трампа. Она описывает отца как доминирующую фигуру, которая "уничтожила" Дональда Трампа и разрушила его "способность развивать и испытывать целый спектр человеческих эмоций".

Младший брат главы администрации США Роберт Трамп добивается того, чтобы суд запретил издание книги. Суд в Покипси ранее удовлетворил иск Роберта Трампа и временно запретил издавать книгу. Но это решение отменил апелляционный суд, приняв во внимание то, что Simon and Schuster напечатал около 75 тыс. экземпляров книги и уже начал принимать предзаказы.

Мэри Трамп является дочерью Фреда Трампа - младшего. Он страдал от алкоголизма и умер в 1981 году в возрасте 42 лет от сердечного приступа.