Россия передала Киргизии системы для проведения анализа на коронавирус

БИШКЕК, 14 июля. /ТАСС/. Россия передала Киргизии партию гуманитарной помощи в виде систем для проведения анализа на наличие коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба киргизского правительства.

"В качестве гуманитарной помощи поступило из России несколько партий тест-систем для диагностики наличия коронавируса. Всего в рамках помощи поступило 820 полных наборов ПЦР-тестов на 80 720 исследований", - говорится в сообщении. Как отмечает пресс-служба, Киргизия благодарна России за предоставленную помощь.

"Правительство Кыргызской Республики в лице министерства здравоохранения выражает признательность Российской Федерации, а также Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) за оказываемое содействие и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество в противодействии распространению коронавирусной инфекции", - подчеркивается в сообщении.

В Киргизии с конца июня наблюдается резкое увеличение количества инфицированных новым видом коронавируса. По последним данным, в общей сложности с марта им заразились в республике более 11 тыс. человек, среди которых почти 1,8 тыс. медработников. По меньшей мере 147 человек умерли от вызванных инфекцией осложнений, 3 460 пациентов выздоровели. В стране также отмечена вспышка внебольничной пневмонии, от которой с начала пандемии умерли 452 человека.

Несмотря на обострение ситуации, президент Сооронбай Жээнбеков пока не видит необходимости в повторном введении в республике жестких ограничительных мер. По мнению премьер-министра Кубатбека Боронова, возобновление строгого карантина принесет разрушительные последствия для экономики страны.