Россияне в пандемию чаще всего удаленно обращались к терапевтам, педиатрам и гинекологам

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россияне во время самоизоляции чаще всего обращались за удаленной помощью к терапевтам, педиатрам и гинекологам. Об этом во вторник сообщает пресс-служба "Доктор рядом".

"33% обратившимся потребовалась срочная помощь терапевтов и педиатров. Большинству же пациентов (67%) были необходимы консультации врачей узких специальностей. Наибольшее количество обращений поступило к гинекологам - 17%, неврологам - 13%, дерматологам - 11%, оториноларингологам - 10%, эндокринологам - 5%", - сообщает пресс-служба.

Самыми активными в общении с врачами стали женщины, от которых поступило 83% всех обращений. 67% обращений пришлось на людей в возрасте от 25 до 50 лет, а старше 50 оказался каждый шестой обратившийся за консультацией. Две трети пациентов при этом обращались за консультацией дважды. 22% воспользовавшихся возможностью пообщаться удаленно с врачами составили жители Москвы и Московской области, 6% - Санкт-Петербурга и Ленинградской области. За ними, по данным пресс-службы, следуют Татарстан (4%), Башкортостан (3,9%) и Краснодарский край (3,6%).

Цифровой медицинский сервис "Доктор рядом" и государственная корпорация развития ВЭБ.РФ в рамках социального проекта с конца марта предоставляли россиянам возможность бесплатно получать дистанционные консультации врачей. Согласно данным пресс-службы, за три прошедших месяца было проведено более 100 тыс. бесплатных консультаций, в которых было задействовано 500 врачей разных специальностей. Если в середине апреля пациентов в основном беспокоили симптомы ОРВИ, уже в мае люди стали чаще обращаться с проблемами сезонной аллергии, пищевых отравлений.

"Доктор рядом" - цифровой сервис в области телемедицины. На 2020 год к нему подключены 5,4 миллиона пользователей. "Доктор рядом" подключен к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА/Госуслуги). Сервис ведет сотрудничество с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.