В Забайкалье установили более 300 контейнеров из-за роста объемов мусора в пандемию

ЧИТА, 17 июля. /ТАСС/. Власти в Забайкальском крае с конца марта установили дополнительно более 300 контейнеров из-за выросших объемов мусора в период пандемии коронавируса, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства природных ресурсов региона.

"За время пандемии увеличились объемы мусора, который так или иначе связан с пандемией, это перчатки и маски. С начала действия карантинных мер мы поставили на территорию края более 300 контейнеров для накопления ТКО. В первую очередь, это связано с тем, что необходимо было устранить нехватку контейнеров в тех населенных пунктах, где их было недостаточное количество", - отметили в пресс-службе

Кроме того, при моностационарах был обеспечен своевременный сбор, вывоз и обезвреживание отходов.

По последним данным, в Забайкальском крае зарегистрировано 3 867 случаев заражения коронавирусом, выписаны 2 996 человек, 47 пациентов умерли. Из-за постепенного снижения темпа прироста числа заразившихся власти региона начали постепенно снимать ограничения для населения и бизнеса. В частности, работу возобновили базы отдыха, летние кафе, фитнес-центры, библиотеки и санаторно-курортные организации.