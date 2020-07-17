NYT: в США за сутки коронавирусом заразились рекордные 75 тыс. человек

ТАСС, 17 июля. Количество заразившихся коронавирусом за прошедшие сутки в США достигло 75 тыс. человек, что примерно на 7 тыс. (примерно 10%) выше предыдущего рекордного показателя, зафиксированного всего неделю назад. Об этом сообщает в пятницу газета The New York Times на основе собственных подсчетов.

Предыдущий наивысший показатель заразившихся, по данным издания, составлял 68 тыс. человек и был достигнут в пятницу на прошлой неделе. Средний уровень новых случаев заражения в сутки за последние семь дней, но без учета последнего рекорда составляет 63 тыс. При этом цифры значительно выше тех, что фиксировались в Соединенных Штатах во время начала пандемии в апреле, когда медики выявляли в день около 30-40 тыс. новых случаев.

Газета при этом отмечает, что пятничные рекорды могут объясняться задержкой при предоставлении местными учреждениями здравоохранения собранных данных, когда накопленная за неделю информация публикуется к последнему рабочему дню недели. Так произошло, например, в Сан-Антонио. Зафиксированы и новые рекорды по смертности, например, во Флориде, где в конце августа запланирован национальный съезд Республиканской партии. За сутки там умерло 156 заразившихся коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп настаивает, что увеличение количества заразившихся объясняется более широким распространением тестирования по сравнению с весной. Однако эти утверждения подвергаются критике со стороны продемократических СМИ, указывающих, что в некоторых штатах тестов проводится даже меньше, чем три месяца назад, но заболевших при этом там оказывается больше.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в США выявлено более 3,56 млн случаев заражения, умерли 138 267 человек.