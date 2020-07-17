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Пандемия коронавируса нового типа

В Бурятии решили не открывать этим летом оздоровительные лагеря из-за пандемии

Изначально в республике планировали открыть лагеря 1 июля, но разрешить отдыхать в них только школьникам, проживающим в регионе

УЛАН-УДЭ, 17 июля. /ТАСС/. Детские оздоровительные лагеря в Республике Бурятия этим летом не будут открывать в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.

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"С учетом той ситуации, которая [складывается] в целом по стране и в Республике Бурятия, а она у нас нестабильная, принято решение, что летней оздоровительной компании, то есть открытия и функционирования летних лагерей в этом сезоне не будет", - сказала Кузьмина.

Министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Вячеслав Дамдинцурунов сообщил журналистам, что детей принимают два санаторно-курортных учреждения, которые работают на территории региона.

По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на утро пятницы, в регионе подтверждено 3 608 случаев заражения новым коронавирусом. Вылечились 2 773 человека, 34 умерли.

Изначально власти Бурятии планировали открыть детские оздоровительные лагеря с 1 июля и разрешить отдыхать в них только школьникам, проживающим в республике.

Теги
РоссияБурятияПандемия коронавируса нового типа
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