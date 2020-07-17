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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Забайкалья разрешили возобновить работу скверов, пляжей и зоопарков

Однако проводить массовые мероприятия и открывать аттракционы все еще нельзя

ЧИТА, 17 июля. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, разрешающее с пятницы возобновить работу паркам, скверам, пляжам и зоопаркам, которые закрывались из-за пандемии коронавируса, сообщила журналистам пресс-служба краевого правительства.

"Парки, скверы и пляжи Забайкалья могут возобновить работу. На их территории также могут работать летние кафе. Запрещено проводить массовые мероприятия и открывать аттракционы. Также свои двери для забайкальцев откроют зоопарки. Исключением является работа детских (контактных) зоопарков", - говорится в сообщении.

Начать работу объекты смогут при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил. В частности владельцы должны обеспечить социальное дистанцирование в 1,5 метра между посетителями.

По последним данным, в Забайкальском крае зарегистрировали 3 867 случаев заражения коронавирусом, выписали 2 996 человек, умерли 47 пациентов. С начала июля из-за постепенного снижения темпа прироста числа заразившихся власти региона начали постепенно снимать ограничения для населения и бизнеса. Ранее работу возобновили базы отдыха, летние кафе, фитнес-центры, библиотеки и санаторно-курортные организации.

Теги
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр МихайловичПандемия коронавируса нового типа
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