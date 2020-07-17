Песков считает, что ему "подфартило" стать пресс-секретарем Путина

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ему "подфартило" в карьере. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью "Авторадио".

"То, что мне подфартило в жизни, - это то, что я оказался пресс-секретарем [президента России Владимира] Путина, - сказал он. - Потому что стать пресс-секретарем, с моей точки зрения, самого блестящего государственного деятеля в мире, самого влиятельного действующего государственного деятеля в мире - это, конечно, удача в жизни. Уникальная возможность каждый день учиться не по книгам, а в реальной жизни, уникальная возможность ощущать себя в гуще процессов, которые имеют жизненное значение не только для нашей страны, но и всего мира, и одновременно с этим нести, конечно, свою долю ответственности, которая тоже не маленькая".

Песков признался, что для него на посту пресс-секретаря, как и на прежних должностях, нет понятия творческой свободы.

"Что такое творческая свобода, я не знаю вообще, потому что в администрацию [президента] я пришел из Министерства иностранных дел, вернулся из нашего посольства в Анкаре", - пояснил он. "Посольская жизнь, которую я начал в Советском Союзе, наверное, характеризуется еще меньшей свободой, чем работа в администрации президента", - добавил Песков.

"Свобода - это то, что есть у меня сейчас, - сказал пресс-секретарь. - Это не ноша. Это работа госслужащим". Говоря о государственной службе, Песков заметил, что в народе слово "бюрократ" со временем стало использоваться с негативным оттенком. "Это не так, это государственный служащий, который работает на государство, - сказал он. - Государство меня нанимает, платит мне зарплату, и я работаю".