Навальному избрали подписку о невыезде по делу о клевете в адрес ветерана войны

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Следователь СК избрал подписку о невыезде в отношении блогера Алексея Навального по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.

"Пришел на допрос по делу о клевете. Следователь сообщает, что применяет ко мне меру пресечения: подписку о невыезде", - сообщил Навальный в Twitter.

Ранее адвокат Вадим Кобзев рассказал ТАСС о вызове на допрос его подзащитного в связи с уголовным делом, возбужденным месяц назад после видеообращения ветерана Великой Отечественной войны. Как пояснил адвокат, дело было возбуждено после комментария Навального в Twitter телеканала Russia Today к ролику об одобрении поправок к Конституции РФ общественными деятелями. В комментарии блогер негативно высказался об участниках ролика, среди которых был ветеран ВОВ Игнат Артеменко.