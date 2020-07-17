Консульство России в Черногории ограничит работу с 20 июля

БЕЛГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Консульский отдел посольства России в Черногории ограничивает с 20 июля предоставление ряда услуг в связи с ухудшением эпидемической обстановки в стране. Об этом сообщило в пятницу дипломатическое представительство РФ в Подгорице.

"В связи со значительным ухудшением в последнее время санитарно-эпидемиологической обстановки в Черногории в результате резкого роста числа заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 и принятием правительством Черногории новых ограничительных мер в целях борьбы с ее распространением, в том числе в Подгорице, консульский отдел посольства приостанавливает с 20 июля 2020 года предоставление ряда консульских услуг (действий) до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Исключением являются регистрация рождения, смерти, выдача паспорта, справок о судимости, а также выдача свидетельства о возвращении в Россию - временного загранпаспорта в случае его утери.

С начала эпидемии в Черногории заболели 1 965 человек, умерли 26.