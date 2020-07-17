Ветеран войны попросил СК наказать Навального за клевету

"Меня Навальный оклеветал. Я не хочу с этим мириться, хочу просить, чтобы меня защитили, наказали его", - сказал ветеран. Артеменко добавил, что у него стенокардия. После того, как он узнал, что Навальный его оклеветал, у ветерана случился приступ стенокардии.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Признанный потерпевшим 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко в своих показаниях попросил следователей наказать блогера Алексея Навального за клевету. Видео показаний ветерана разместил Следственный комитет РФ в своем канале в WhatsApp .

В отношении Навального возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция этой статьи не предусматривает лишения свободы - она грозит штрафом в размере до 1 млн рублей либо обязательными работами на срок до 240 часов (это может быть подметание улиц, наведение порядка на кладбищах и т. д.). Дело было возбуждено после комментария Навального в Twitter телеканала Russia Today к ролику об одобрении поправок к Конституции РФ общественными деятелями. В комментарии блогер негативно высказался об участниках ролика, среди которых был участник ВОВ Игнат Артеменко.

По словам родственников полковника Артеменко, у ветерана, который случайно прочитал комментарий, резко ухудшилось здоровье, начались проблемы с сердцем на нервной почве, ему несколько раз вызывали скорую.