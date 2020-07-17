Апелляционные слушания по делу Младича назначены на 25-26 августа

ГААГА, 17 июля. /ТАСС/. Апелляционные слушания по делу бывшего командующего армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младича назначены на 25-26 августа. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ).

"Апелляционные слушания назначены на 25 и 26 августа", - сказали в суде, добавив, что с учетом пандемии коронавируса график заседаний скорректирован для уборки и вентиляции помещений. В инстанции также отметили, что Младич может сам выбрать, хочет ли он находиться в зале для заседаний или принять участие в слушаниях посредством видеосвязи из тюрьмы ООН в Гааге.

Данные слушания переносились уже дважды. Сначала они должны были пройти в марте, однако были перенесены в связи с тем, что Младичу была сделана операция по удалению опухоли. После этого заседание было назначено на июнь, однако также было перенесено в связи с пандемией коронавируса, из-за которой некоторые судьи не имели возможности прибыть в Гаагу.

Генерал Младич 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу.

В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в МОМУТ - инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года). Защита потребовала исправить все ошибки, допущенные в ходе процесса, и оправдать Младича по всем десяти пунктам обвинения, по которым он был признан виновным. В качестве альтернативного варианта адвокаты попросили пересмотреть дело заново. Апелляцию подала и прокуратура. Она потребовала признать бывшего генерала виновным по первому пункту обвинения: в геноциде в пяти муниципалитетах Боснии и Герцеговины.

За время заключения Младич перенес в тюрьме три инсульта и инфаркт. По мнению защиты, в тюрьме ему не оказывалась вся необходимая медпомощь.