В Ростове-на-Дону 17 июля выпало около половины месячной нормы осадков

"28 мм осадков выпало всего. Сумма месячной нормы осадков составляет 60 мм для Ростова-на-Дону. То есть выпало около половины месячной нормы", - сказал собеседник агентства, отметив, что последний раз такое количество осадков было зафиксировано 16 июля 2018 года, тогда в Ростове-на-Дону за 12 часов выпало 35 мм осадков.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Около половины месячной нормы осадков выпало 17 июля в Ростове-на-Дону в результате ливня в пятницу. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

В Ростовском гидрометцентре ТАСС сообщили, что сильный дождь прошел и в других районах Ростовской области. Объем выпавших осадков составил от 16 до 34 мм.

В результате прошедшего в пятницу в Ростове-на-Дону ливня в зону подтопления попали около 60 придомовых территорий, 24 жилых дома и 6 социально значимых объектов, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области. Отмечается, что подтопленными оказались территории детских садов, отделения Пенсионного фонда России, железнодорожного вокзала в Ростове-на-Дону, а также центральной городской больницы города Батайска. Ливень повредил кровлю одного из цехов комбайнового завода "Ростсельмаш".

В ликвидации последствий непогоды в Ростове-на-Дону принимают участие более 1,5 тыс. человек, задействовано 250 единиц техники. Пожарно-спасательные расчеты, аварийно-спасательные и коммунальные службы продолжают работу по откачке воды и оказанию помощи автомобилистам. Действие штормового предупреждения сохраняется на территории Ростовской области в течение следующих суток.