В РФПИ заявили о попытках помешать контактам РФ с другими странами по вакцине от COVID-19

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россия ведет переговоры с рядом стран об использовании их мощностей для планируемого производства отечественной вакцины от коронавируса, однако есть попытки помешать таким контактам. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в пятницу в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Дмитриев напомнил, что обвинения в иностранной прессе в адрес российской стороны в якобы попытках похитить у других стран информацию о разработке вакцин от коронавируса появились на следующий день после объявления, что регуляторное одобрение российской вакцины возможно уже в августе. "Мы видим, что действительно мешают ряду переговоров, которые мы ведем с ведущими странами, чтобы начать там тоже производить вакцину, потому что нам важно действительно опираться на производственные мощности также других стран для того, чтобы наша вакцина стала одним из стандартов в мире. И, соответственно, мы видим, что есть попытки нас ограничить", - сказал он.

Ранее британский Национальный центр кибербезопасности заявил, что российские хакеры пытались похитить информацию о разработке вакцины против коронавируса в Великобритании, Канаде и США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не имеет к этому никакого отношения. Дмитриев ранее отмечал, что у России нет необходимости красть британскую вакцину, так как AstraZeneca уже передала технологию "Р-Фарм".