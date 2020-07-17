Прокуратура проверяет исполнение обязанностей администрацией после ливня в Ростове-на-Дону

"Прокуратурой области организована проверка исполнения органами местного самоуправления обязанностей по устранению последствий из-за подтопления, а также соблюдения социальных прав граждан", - говорится в сообщении.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Прокуратура Ростовской области организовала проверку исполнения органами местного самоуправления обязанностей после ливня в Ростове-на-Дону, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ведомства.

В результате прошедшего в пятницу в Ростове-на-Дону ливня в зону подтопления попали около 60 придомовых территорий, 24 жилых дома и шесть социально значимых объектов. Подтопленными оказались территории детских садов, отделения Пенсионного фонда России, железнодорожного вокзала в Ростове-на-Дону, а также центральной городской больницы города Батайска. Ливень повредил кровлю одного из цехов комбайнового завода "Ростсельмаш".

В ликвидации последствий непогоды в Ростове-на-Дону принимают участие более 1,5 тыс. человек, задействовано 250 единиц техники. Пожарно-спасательные расчеты, аварийно-спасательные и коммунальные службы продолжают работу по откачке воды и оказанию помощи автомобилистам. Действие штормового предупреждения сохраняется на территории Ростовской области в течение следующих суток.