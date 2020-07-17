В больнице Сочи умер 20-летний призывник

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Командование Южного округа Росгвардии проводит проверку после смерти 20-летнего призывника в больнице Сочи, сообщила в пятницу пресс-служба Южного округа Росгвардии.

"В результате тяжелого скоротечного заболевания в больнице Сочи скончался военнослужащий, призванный из города Туапсе. Причину смерти 20-летнего новобранца устанавливают специалисты медицинского учреждения. Под личным контролем командующего округом проводится служебная проверка обстоятельств, которые привели к необратимым последствиям и смерти, наступившей 13 июля", - говорится в сообщении.

Командование округа и воинской части выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. Родственникам будет оказана вся необходимая помощь в захоронении, оформлении полагающихся выплат и решении других социальных вопросов, добавили в пресс-службе.

Родители умершего призывника сообщили в Telegram-канале Туапсе, что Глеб Ч. был призван на военную службу 2 июля. Призывников перевезли на пункт сбора в Краснодар, где проведенный тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат, здоровье новобранца было в норме. Для прохождения службы молодой человек был направлен в войсковую часть Сочи, откуда он 5 июля позвонил родителям и сообщил, что все хорошо.

"После этого он на связь не выходил. 14 июля родителям из военной части сообщили, что сын скончался якобы из-за пневмонии. В больнице говорят, что Глеба привезли в крайне тяжелом состоянии, подключили к аппарату ИВЛ, но было уже слишком поздно, и он скончался вечером 13 июля. Все это время родителям не сообщали о состоянии сына", - написали родители призывника, добавив, что тело им не выдают ни для осмотра, ни для опознания, поскольку есть подозрение на коронавирусную инфекцию.