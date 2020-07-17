В Ростове-на-Дону в зону подтопления после ливня попали 36 социальных объектов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Ливень, обрушившийся на Ростов-на-Дону в пятницу, подтопил в общей сложности 36 социальных объектов, сообщила пресс-служба администрации города.

"От дождя пострадали 36 социальных объектов: 23 школы и 13 детских садов. Где-то затопило подвалы, где-то протекла крыша. Пострадали и дорожные объекты. Подмыло мост на улице Песчаной, разрушилось дорожное покрытие на 11-й улице", - говорится в сообщении.

За несколько часов в Ростове выпало 26 мм осадков, критическая отметка для объявления режима ЧС - 30 мм. При выпадении такого количества осадков за короткое время образуется объем воды, с которым не могут сразу справиться ливневки. Поэтому и возникли локальные подтопления территорий и другие негативные последствия, пояснили в пресс-службе мэрии.

Работы по борьбе с подтоплениями начались в середине дня и продолжатся в ночное время. Сейчас большая часть территорий города свободна от воды. В частности, нормализована работа автобусных маршрутов, количество подвижного состава на линиях выросло до 70%. Представители мэрии в субботу совершат объезд по объектам, наиболее пострадавшим от осадков, для определения объемов работ по их восстановлению, уточнили в пресс-службе.

"Город с последствиями ливня справляется своими силами, спасибо нашим спасателям, дорожным и коммунальным службам, а также МЧС. Такое большое количество осадков для Ростова редкость. Пострадавших и жертв нет. Уверен, что город в ближайшее время вернется к обычной жизни", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности главы администрации города Юрия Овчинникова, который провел оперативное совещание по ликвидации последствий стихии.

В ликвидации последствий непогоды в Ростове-на-Дону принимают участие более 1,5 тыс. человек, задействовано 250 единиц техники. Пожарно-спасательные расчеты, аварийно-спасательные и коммунальные службы продолжают работу по откачке воды и оказанию помощи автомобилистам. Действие штормового предупреждения сохраняется на территории Ростовской области в течение следующих суток.