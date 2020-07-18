Сотрудники МЧС спасли этим летом более 10 человек, унесенных в море на надувных матрасах

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России с начала лета спасли более 10 человек, которых унесло в открытое море на надувных плавсредствах, половину из них составили дети. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС в ответ на соответствующий запрос агентства.

"С начала лета произошло восемь происшествий, в результате которых люди были унесены на надувных плавсредствах в открытое море, <...> спасено 11 человек, в том числе шестеро детей", - сказал собеседник агентства. За аналогичный период прошлого года таких происшествий было девять, а спасены были 20 человек, среди которых двое детей.

В этом году подобные случаи были зафиксированы, в частности, в акватории Черного и Балтийского морей, на Ладожском озере и в Финском заливе. Как правило, основной причиной происшествий, в результате которых людей уносит в открытое море, является внезапная смена направления ветра.

"Он начинает дуть с берега в сторону моря, тем самым относя надувные плавсредства с людьми от побережья", - пояснили в МЧС. Чаще всего происшествия подобного рода происходят на надувных матрасах, а в Приморском крае - на sup и виндсерфингах.

Чтобы избежать таких ЧП, в МЧС советуют всегда оставаться в зоне видимости других отдыхающих, которые с берега могут обратиться за помощью к спасателям. Кроме того, не следует выходить в открытое море на надувных плавсредствах в состоянии алкогольного опьянения. "Притупленное чувство опасности и невозможность реально оценить обстановку могут привести к трагедии", - заключили в МЧС.