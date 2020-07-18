Мишустин распорядился учредить День работника транспорта

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

"Новый профессиональный праздник - День работника транспорта - будет отмечаться в России осенью. Закрепить его в календаре распорядился председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении пресс-службы.

Праздник предлагается отмечать 29 ноября. В этот день в 1809 году император Александр I (годы правления 1801-1825) учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта.

Глава правительства РФ поручил Минтрансу закрепить данное решение в течение трех месяцев.