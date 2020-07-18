Медики направляются на Восточный для предотвращения распространения коронавируса

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Самолет Роскосмоса доставит сводный отряд медиков Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) на космодром Восточный в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении ФМБА.

"Врачи ФМБА России прибудут на космодром Восточный спецбортом госкорпорации "Роскосмос" для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

Этот же борт, добавили в агентстве, доставит средства индивидуальной защиты и лекарственные препараты. Во главе отряда на космодром отправляется начальник управления здравоохранения и промышленной медицины ФМБА Михаил Ратманов.

Согласно данным на 17 июля, на самом космодроме не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, в закрытом административно-территориальном образовании Циолковский (городок рядом с космодромом) выявлено 52 случая инфицирования, 41 человек выздоровел.

"Болезнь у всех пациентов протекает в легкой и средней форме", - говорится в сообщении. В ФМБА подчеркнули, что ситуация находится под полным контролем.

В конце июня спецборт Роскосмоса доставил пять сотрудников ФМБА на Байконур для помощи в борьбе с коронавирусом. Тогда же в город Байконур были доставлены пять аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты. 10 июля спецбортом были направлены еще 14 специалистов, которые привезли четыре аппарата ИВЛ, 10 дополнительных кроватей, передвижной рентгеновский аппарат, 10 концентраторов кислорода, 10 медицинских мониторов, 6 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты. По состоянию на 17 июля, в городе зафиксировано 637 случаев заражения коронавирусом, 31 пациент умер. Вылечились с начала распространения инфекции 211 человек.