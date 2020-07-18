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Путин отметил насыщенную программу форума "Территория смыслов"

Президент отметил, что озеро Сенеж "вновь становятся центром притяжения для талантливых, энергичных, нацеленных на профессиональное совершенствование и личностный рост юношей и девушек"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил содержательную программу всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", открывшегося в Подмосковье в субботу, и пожелал успехов его участникам. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Искренне рад, что трудности, связанные с распространением эпидемии коронавируса, не смогли прервать замечательные традиции ваших летних встреч и сегодня Подмосковье, озеро Сенеж вновь становятся центром притяжения для талантливых, энергичных, нацеленных на профессиональное совершенствование и личностный рост юношей и девушек из многих регионов", - говорится в приветствии.

Путин отметил разнообразие и содержательность программы форума. "Вы сможете поучаствовать в интересных дискуссиях и мастер-классах, побывать на познавательных лекциях и обучающих семинарах, а главное - представить старшим товарищам и сверстникам свои проекты и получить реальную поддержку для их осуществления, - добавил президент. - И уверен, у вас обязательно найдется время для дружеского общения и культурной программы, занятий творчеством и спортом".

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей". Образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".

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