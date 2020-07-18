На Кубани разрешили возобновить работу более 500 бассейнам и 20 аквапаркам

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. Более 500 бассейнов и 20 аквапарков могут возобновить работу на Кубани, в регионе снимается ряд ограничений. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

"С сегодня на Кубани могут возобновить деятельность порядка 530 бассейнов и 20 аквапарков. Согласно постановлению губернатора, 18 июля в регионе снимается еще ряд ограничений в работе курортной отрасли. Для посетителей могут открыться около 530 бассейнов. Из них 160 расположены в санаторно-курортных организациях. Порядка 350 - в гостиницах и иных средствах размещения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 санаториев и здравниц Апшеронского, Лабинского, Мостовского районов используют бассейны с термальной водой. 20 аквапарков в случае выполнения всех предписаний Роспотребнадзора смогут открыться в Сочи, Анапе, Геленджике, Туапсинском, Темрюкском и Белоглинском районах.

Руководители аквапарков и водных комплексов на Кубани обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву на прошлой неделе с просьбой разрешить им работать при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. Управление Роспотребнадзора региона поясняло, что бассейны и аквапарки смогут возобновить работу после снижения коэффициента распространения новой инфекции до уровня 0,5, на тот момент он составлял единицу. В четверг в ходе заседания оперативного штаба региона глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что установившаяся стабильная эпидемическая обстановка уже позволяет с субботы возобновить при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора работу аквапарков и бассейнов.

Об ограничительных мерах на Кубани

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С апреля начали поэтапно вводить послабления ограничительных мер. С 1 июня возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию, с 21 июня режим карантина был снят, действует режим повышенной готовности. Всем средствам размещения разрешено возобновить прием отдыхающих, 14-дневная изоляция в обсерваторах осталась обязательной только для граждан, прибывающих на Кубань из-за рубежа. С 27 июня в регионе возобновили работу объекты туристического показа.