Президент Сербии Вучич поступил в спортивную школу детских тренеров

БЕЛГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич стал студентом высшей спортивной школы по специальности "детский баскетбольный тренер". Об этом сербский лидер сообщил в субботу на своей официальной странице в соцести Instagram.

"Второй раз в жизни стал студентом, на этот раз - Высшей спортивной школы - с желанием стать тренером по баскетболу для детей. Не поверите, насколько я счастлив после многих лет начать осуществлять детские мечты", - написал Вучич под своей фотографией с зачетной книжкой.

Ранее, в одном из своих официальных выступлений, сербский лидер упомянул, что после окончания политической карьеры хотел бы работать баскетбольным тренером. Президент в юности занимался футболом и баскетболом, его рост 199 см.

Вучич избран президентом Сербии в 2017 году, его первый президентский срок завершится в 2022 году.