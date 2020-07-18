Рестораны и кафе в муниципалитетах Калининградской области откроются с загрузкой 50%

КАЛИНИНГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Оперативный штаб по контролю за коронавирусом в Калининградской области принял решение об открытии ресторанов и кафе в муниципалитетах области при условии 50%-й наполняемости залов. Решение вступает в силу с понедельника, 20 июля, но не касается Калининграда, Светловского, Гурьевского, Светлогорского, Багратионовского и Правдинского городских округов, где фиксируется наибольшее число заражений новым коронавирусом. Об этом в субботу сообщила пресс-служба областного правительства.

"Возобновляют деятельность рестораны и кафе, расположенные в гостиницах и иных средствах размещения, для обслуживания проживающих в них граждан. Также начинают работу предприятия общественного питания при условии единовременной посадки посетителей из расчета не более 50 процентов от общего количества посадочных мест внутри помещений, за исключением учреждений в тех муниципалитетах, где коэффициент распространения инфекции выше среднерегионального. Не открываются помещения ресторанов и кафе на территории Калининграда, Светловского, Гурьевского, Светлогорского, Багратионовского и Правдинского городских округов. Они продолжают работу в формате летних веранд", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также с 20 июля возобновляется работа аттракционов в парках культуры и отдыха, за исключением аттракционов, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях.

По данным штаба, на 18 июля в области выявлен 2 691 случай заражения новым коронавирусом, включая 15 за прошедшие сутки. Вылечились 1 930 пациентов, умерли 44 человека, остаются под медицинским наблюдением 278 человек, в том числе 4 в условиях обсерватора.