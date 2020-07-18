В мире за сутки выявили более 259 тысяч случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 18 июля. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 259 тыс., превысив 13,8 млн. Согласно опубликованным в субботу вечером данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов увеличилось более чем на 7,3 тыс., превысив 593 тыс.

По состоянию на 11:00 мск 18 июля в мире были зарегистрированы 13 876 441 инфицированный и 593 087 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 259 848, число умерших увеличилось на 7 360. Днем ранее было выявлено 237 743 случая заражения и 5 682 летальных исхода. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 7 306 371. За сутки этот показатель вырос на 151 531. Число умерших там увеличилось на 4 653 и достигло 302 508. В Европе насчитываются 3 042 330 заразившихся и 206 684 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 33 358, количество умерших увеличилось на 1 202.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 360 791, зафиксировано 33 738 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 13 809, умерли 457 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 3 544 143. Далее следуют Бразилия (2 012 151), Индия (1 038 716), Россия (765 437), Перу (341 586), ЮАР (337 594), Чили (326 539), Мексика (324 041), Великобритания (293 243) и Иран (269 440).