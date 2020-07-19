Сенаторы в США почтили память темнокожего коллеги, по ошибке выложив фото другого человека

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Сенаторы-республиканцы Марко Рубио (от штата Флорида) и Дэн Салливан (от штата Аляска) в субботу отдали дань памяти члена Палаты представителей Конгресса Джона Льюиса, умершего в пятницу в возрасте 80 лет, разместив по ошибке фотографии другого темнокожего конгрессмена Элайджи Каммингса (демократ от штата Мэриленд), который умер осенью прошлого года. Об этом сообщила газета The New York Times, выложившая скриншоты сообщений республиканцев в социальных сетях.

"Для меня было честью и благодатью служить в Конгрессе с Джоном Льюисом - подлинным героем Америки", - написал в своем Twitter Рубио, сопроводив сообщение снимком Каммингса. Позднее республиканец в своем Twitter признался в ошибке. Официальный представитель сенатора Ник Иаковелла пояснил газете, что накладка произошла из-за неверной подписи под фотографией из архива.

Салливан удалил снимок Каммингса из своего Facebook, оставив только текст сообщения, посвященного смерти конгрессмена Льюиса. "Помощники сенатора Салливана совершили ошибку, стараясь отдать дань памяти легендарного американца", - сообщил газете официальный представитель республиканца Майк Андерсон.

Конгрессмен Каммингс, возглавлявший спецкомитет нижней палаты по надзору и правительственной реформе, умер 17 октября 2019 года в возрасте 68 лет из-за осложнений, вызванных продолжительной болезнью.

Льюис был одним из организаторов знаменитого марша на Вашингтон, который провел в 1963 году Мартин Лютер Кинг. В Конгресс демократ впервые прошел в 1986 году и с тех пор 17 раз подряд занимал эту выборную должность, представляя один из округов города Атланты (штат Джорджия). Законодатель являлся одним из ярых критиков президента США Дональда Трампа. Трамп распорядился в субботу в честь Льюиса до конца дня приспустить флаги над зданиями государственных учреждений.