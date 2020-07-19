Лабораторные исследования Москвы-реки не показали повышенного содержания нефтепродуктов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора провели анализ воды Москвы-реки на наличие повышенного содержания нефтепродуктов после затопления судна в Красногорске. Показатели не превышают норму, сообщили на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

18 июля в результате затопления судна в Красногорске произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку. Судно ушло под воду по самую палубу и село на дно.

"Специалистами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора незамедлительно был организован и проведен с привлечением сотрудников аккредитованной лаборатории филиалов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" отбор проб воды в контрольных точках. В исследованных пробах воды превышений по содержанию нефтепродуктов не отмечено", - говорится в сообщении.