В России шесть недель подряд сокращается прирост числа случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом, выявленных в России в течение семи дней, сокращается шестую неделю подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

С 13 по 19 июля штаб сообщил о 44 384 инфицированных против 45 911 за предыдущие семь дней. Меньше заразившихся было выявлено 20-26 апреля.

В относительном выражении прирост числа инфицированных составил 6,1% против 6,7%, среднесуточный показатель опустился с 0,93% до 0,85%.

Выздоровели, по информации штаба, еще 49 283 россиянина против 50 311 неделей ранее. Количество вылечившихся превышает число выявленных случаев пятую неделю подряд. В прошлое воскресенье доля выздоровевших составляла 68,9%, в это - 71,3%.

Число умерших из-за коронавируса, по данным штаба, увеличилось на 1 007. Это заметно меньше, чем в предыдущие семь дней, когда было зарегистрировано 1 174 смерти. Условный показатель летальности возрос на 0,04 п.п., до 1,6%. Информация штаба о смертности не является окончательной и не учитывает представленную властями уточненную статистику за предыдущие месяцы.

Коэффициент распространения вируса

Коэффициент распространения коронавируса в России за сутки не изменился и держится в воскресенье на отметке 0,98. В Москве этот показатель также остался на уровне субботы и составил 0,88, следует из подсчетов ТАСС.

Коэффициент, отражающий скорость распространения инфекции, находится ниже отметки в единицу в семи из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших. Помимо Москвы, это Санкт-Петербург (0,83), Подмосковье (0,9), Воронежская область (0,92), Ханты-Мансийский автономный округ (0,93), Иркутская область (0,95) и Красноярский край (0,99). В Нижегородской области он составил 1, а в Ростовской и Свердловской областях установился выше этой отметки и составляет 1,02 и 1,14 соответственно.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.