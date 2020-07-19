Благотворительные НКО будут публиковать отчет об использовании пожертвований

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Благотворительные некоммерческие организации раз в квартал будут публиковать отчеты об использовании собранных пожертвований. Это предусматривает проект приказа Минюста России, размещенный на сайте проектов правовых актов.

"Некоммерческая организация, использующая ящик для сбора благотворительных пожертвований, обязана публиковать отчет на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет <...>, а также на сайте некоммерческой организации ежеквартально, но не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом, до момента расходования (использования) всех собранных благотворительных пожертвований", - говорится в документе. Планируется, что приказ вступит в силу 5 октября 2020 года.

Проект приказа разработан в целях реализации положений федерального закона "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)". Им устанавливаются требования к форме отчета НКО об использовании благотворительных пожертвований, собранных посредством ящика для их сбора. В Минюсте считают, что это "будет способствовать повышению прозрачности деятельности некоммерческой организации по сбору и расходованию благотворительных пожертвований, а также даст возможность жертвователям отследить направление благотворительных пожертвований на благотворительные цели". "Предлагаемая периодичность опубликования отчетов обеспечит максимальную информированность жертвователей о расходовании (использовании) благотворительных пожертвований", - считают в Минюсте.

Отчет будет содержать полное наименование и адрес организации, цель сбора благотворительных пожертвований, вид ящика для сбора благотворительных пожертвований (стационарный или переносной), а также место его размещения.