В Испании расследуют организацию футбольного матча между заболевшими COVID-19 и здоровыми

МАДРИД, 19 июля. /ТАСС/. Полиция испанского автономного сообщества Наварра задержала подозреваемого в попытке организовать футбольный матч между инфицированными новым коронавирусом и здоровыми людьми. Об этом сообщила в воскресенье газета El Confidencial .

По ее информации, подозреваемый через социальные сети агитировал людей присоединиться к участию в этом состязании, которое было намечено на 20 июля в Памплоне.

Задержанного обвиняют в преступлении против здоровья населения. Расследование продолжается.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 260 тыс. случаев заражения, свыше 28,4 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.