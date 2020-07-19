В Нижнем Новгороде МЧС выясняет причины появления запаха газа

ТАСС, 19 июля. Главное управление МЧС по Нижегородской области выясняет причины появления запаха газа в областном центре. Идет поиск источника, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе управления.

"ГУ МЧС России по Нижегородской области продолжает выяснять причины возникновения запаха газа в Нижнем Новгороде. По информации от ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", оборудование работает штатно, утечек одоранта не происходило. Источник устанавливается", - говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения направлены для проверки газовых заправочных станций города на предмет утечек. Спасатели совместно с Национальным центром управления в кризисных ситуациях проверяют информацию о возможных авариях и утечках газа при транспортировке по железнодорожным путям.

В пресс-службе правительства области сообщили, что минэкологии Нижегородской области фиксирует снижение концентрации запаха газа в воздухе. Поиск его источника продолжается.

"По данным регионального министерства экологии, на текущий момент запах газа в Нижнем Новгороде ослабевает и практически не ощущается. Региональное министерство энергетики и ЖКХ рекомендует качественно проветрить квартиры. Областное управление МЧС продолжает поиск источника возникновения запаха газа", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (18:43 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.